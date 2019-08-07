Haberler» Güncel» Haber

MUĞLA Bodrum'da ormanlık alanda yangın

Bodrum'da ormanlık alanda yangın (1)Bodrum'un Mumcular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

07.08.2019 16:12
MUĞLA Bodrum'da ormanlık alanda yangın
Bodrum'da ormanlık alanda yangın (1)
Bodrum'un Mumcular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Mumcular Mahallesi'nin doğusunda bulunan ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi ile arazöz sevk edildi. Havadan 3 helikopterin de müdahale ettiği yangını söndürmek için ekiplerin başlattığı çalışma sürüyor.
Öte yandan yangının, Mumcular Mahallesi Bayır Küme Evleri yakınlarında olması tedirginliğe neden oldu.

Bodrum, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:56   Müftü Keskin'den kurban bağışı
16:56   Ataşehir'de temizlikçi kadının 4. kattan düşme anı kamerada
16:55   Aydın MHP, çiçeği burnunda polislere başarı diledi
16:55   Ataşehir'de temizlikçi kadının 4. kattan düşme anı kamerada (YENİDEN)
16:55   AK Parti Ankara İl Başkanı: Talimat verdik; hangi arkadaş varsa orada, bir an evvel çıksınlar
16:55   Şenol Güneş, 'Muhammed ve Umut'u önerdi iddialarını yalanladı
16:55   KAHRAMANMARAŞ'TA YANGIN 3 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ