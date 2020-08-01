MUĞLA Bodrum’da plajlar bayramın 2’nci günü de doldu taştı

Bodrum'da plajlar bayramın 2'nci günü de doldu taştı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı'nın 2'nci günü plajlar doldu.

Bodrum'da hava sıcaklığı 33 dereceyi gösterirken, nem oranı yüzde 69 olarak ölçüldü. Deniz suyu sıcaklığının 30 derece olduğu ilçede Gümbet, Ortakent ve Bitez Plajı'na gelen tatilciler, denize girerek serinledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 metre aralıklarla konulan şemsiyeler altında güneşlenen tatilciler, keyif yaptı. Bazı kişilerin maske kullanmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı da görüldü. Güneşlenmeyi tercih edenler şezlong ve kumlara uzanarak keyifli anlar yaşarken, bazıları da sahilde kitap okuyarak vakit geçirdi. Deniz kenarında uzanarak dalgalarla serinleyen tatilciler, su sporları yaparak serin suların tadını çıkardı.

Manisa'dan tatile gelen spor eğitmeni Berk Cantürk (25), Pandemi dolayısı ile biraz durgunluk olsa da her şey güzel. Bayram ve tatilin keyfini çıkarıyoruz dedi. İstanbul'da tatil için geldiğini ifade eden oto galerici Barış Yılmaz (34), Biraz endişe vardı ama burada her şey çok güzel. Tatilin keyfini çıkarıyoruz dedi. İstanbul'dan tatil için Bodrum'a geldiğini ifade eden turizm rehberi Baykan Yılmaz (39) ise, Hava sıcak, ortam sıcak her şey çok güzel. Bayram ve tatilin keyfini çıkarıyoruz dedi.