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Muğla bodrum'da sağanak yağmurun ardından çıkan güneşin keyfi sürüldü

Bodrum'da sağanak yağmurun ardından çıkan güneşin keyfi sürüldüMuğla'nın Bodrum ilçesinde, dün öğle saatlerinde başlayan fırtınanın ardından bu sabaha kadar aralıklarla süren yağmur yerini güneşe bıraktı.

26.11.2019 13:07 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:10
'da sağanak yağmurun ardından çıkan güneşin keyfi sürüldü
'nın Bodrum ilçesinde, dün öğle saatlerinde başlayan fırtınanın ardından bu sabaha kadar aralıklarla süren yağmur yerini güneşe bıraktı. havayla birlikte vatandaşlar marina, sahil, cadde ve sokaklarda yürüyüş yaparak, güzel havanın keyfini sürdü.
Bodrum'da dün saat 13.00'te başlayarak saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına bu sabah yerini sağanak yağmura bıraktı. Sokak ve caddeler suyla dolup taştı. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı. Turgutreis-Bodrum karayolu kısa süreli trafiğe kapatıldı. Bodrum-Kos ve Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi. Milas-Bodrum Havalimanı'na inmesi beklenen yolcu uçakları piste inemeyince, başka havalimanlarına yönlendirildi. Dere Sokak tamamen sulara gömüldü. Atatürk Bulvarı, Gümbet Kavşağı, Konacık Kavşağı sular altında kalınca, trafik polisleri yolu kısmi olarak trafiğe kapatıp, kontrollü geçiş sağladı. Karayolları, Bodrum Belediyesi ve Muğla Arama Kurtarma Derneği ekipleri yoğun mesai yaptı. Çalışmaların ardından yollar temizlendikten sonra trafiğe açıldı. Bu sabah ise yağmurun etkisini kaybetmesinin ardından ilçede hayat normale döndü. Yerli ve yabancı turistler, güneşli havada köpekleriyle birlikte Bodrum 'da yürüyüş yaptı. Kentte bulunanlar güzel havanın tadını çıkardı.
Muğla bodrum'da sağanak yağmurun ardından çıkan güneşin keyfi sürüldü

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Kaynak: DHA


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