02.06.2019 17:48
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MUĞLA BODRUM'DA SAHİLLER HAREKETLENDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine bayram tatili için gelenler, sahilleri hareketlendirdi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine bayram tatili için gelenler, sahilleri hareketlendirdi. Sıcak hava nedeniyle bol bol yüzen tatilciler, güneşin de tadını çıkardı.
Ramazan Bayramı tatili için Bodrum'a gelenler, plajları doldurdu. Yerli turistlerin dışında yabancı tatilciler de deniz ve güneşin keyfini sürdü. Tekne turu ile denize açılan turistler, bakir koylarda suya atladı. Plajlarda çocuklar kumdan kale yaparken, anne ve babalar kitap okuyup sohbet ederek dinlendi. Adrenalin tutkunları ise deniz paraşütü (parasailling) yaptı.
Bazı işletmelerin denizin içine koydukları salıncaklar tatilcilerin ilgisini çekti. Birçok tatilci, bu salıncaklarda hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bodrum'da bayram hareketliliğinin yarın (pazar) akşam saatlerinde artması ve bayramın birinci gününde zirve yapması bekleniyor. MUĞLA BODRUM'DA SAHİLLER HAREKETLENDİ
Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Bodrum, Güncel