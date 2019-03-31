Muğla Bodrum'da Sanat Müziği Keyfi

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde düzenlenen sanat müziği konseri, keyifli bir gece yaşattı. Aspat Türk Müziği Topluluğu tarafından Bodrum
Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde 'Kürdili Hicazkar ve Hicaz Şarkılar Cemre Mevsimi' adlı sanat müziği konseri düzenlendi. Konsere, Bodrumlu sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Bodrum Belediyesi, Turgutreis
Kültür Sanat Derneği ve Kent Konseyi Turgutreis
Mahalle Meclisi'nin destekleriyle düzenlenen konserde, Müberra Ayçiçek konuk sanatçı olarak performans sergiledi. Nostalji rüzgarının estiği konserde, Kürdili Hicazkar ve Hicaz makamında eserler seslendirildi. Bodrumlu sanatseverler, topluluğu ayakta alkışladı.
Turgutreis, Muğla, Bodrum, Güncel
Kaynak: DHA