MUĞLA Bodrum'da suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı
Bodrum'da suç örgütüne operasyon: 6 gözaltıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
11.03.2020 21:18 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:19
Bodrum 'da suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik geçen pazar günü operasyon yaptı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde görev yapan ekipler; F.S., N.T., U.B., A.G., M.G. ve D.O.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası bugün 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt üyeliği yapmak ve ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlıların tamamını adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik geçen pazar günü operasyon yaptı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde görev yapan ekipler; F.S., N.T., U.B., A.G., M.G. ve D.O.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası bugün 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt üyeliği yapmak ve ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlıların tamamını adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :MUĞLA Bodrum'da suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı
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