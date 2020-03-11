Menü
Haberler ›› Güncel ››MUĞLA Bodrum'da suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı - Güncel

MUĞLA Bodrum'da suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı

Bodrum'da suç örgütüne operasyon: 6 gözaltıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

11.03.2020 21:18 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:19
Bodrum 'da suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik geçen pazar günü operasyon yaptı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde görev yapan ekipler; F.S., N.T., U.B., A.G., M.G. ve D.O.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası bugün 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt üyeliği yapmak ve ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlıların tamamını adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. MUĞLA Bodrum'da suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler : Bodrum, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi Güncel
Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi Güncel
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular Güncel
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı Güncel
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı