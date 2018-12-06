Muğla Bodrum'da Tefeciliğe 2 Tutuklama

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, tefecilik yaptığı öne sürülen 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün (salı) düzenlediği operasyonla, ilçede tefecilik yaptığı öne sürülen A.K. ve A.T.'yi gözaltına aldı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 222 mermi, çeşitli kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K. ve A.T., bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Polis,Muğla,Bodrum
06 Aralık 2018 Perşembe 09:18