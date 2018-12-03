Muğla Bodrum'da Uyuşturucuya 3 Tutuklama

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.
Bodrum Emniyeti Narkotik
Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün (pazar) akşam Ortakent Yahşi
Mahallesi'nde M.A. ve R.Ş.'yi, M.A.Ç.'ye uyuşturucu satarken yakaladı ve üzerlerinden 2 gram skunk ele geçirildi. M.A. ve R.Ş.'ye, 'Nasır' lakaplı N.İ.'nin uyuşturucu temin ettiğini öğrenen ekipler, harekete geçti. N.İ., narkotik ekipleri tarafından bir alışveriş merkezinde yakalandı. N.İ.'nin yapılan üst aramasında, 11 gram skunk ele geçirildi. M.A.Ç., uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen N.İ., M.A. ve R.Ş. ise tutuklandı.
Narkotik,Muğla,Bodrum
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:54