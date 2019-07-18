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MUĞLA BODRUM'DA YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaz başından bu yana çıkan yangınlarda zarar gören yüzlerce dönüm alan, havadan görüntülendi.

18.07.2019 13:31
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaz başından bu yana çıkan yangınlarda zarar gören yüzlerce dönüm alan, havadan görüntülendi. Bodrum'da bu yaz başından itibaren çıkan yangınlarda, yüzlerce dönüm alan zarar gördü. Söndürme çalışmaları ve sonrasında yürütülen faaliyetlere destek veren birçok gönüllüden biri olan turizmci Mustafa Ünlü, zarar gören alanları havadan görüntüledi. Ardından o görüntüleri, sosyal medya hesabından halkla paylaştı. Bölgeyi drone ile görüntüleyen Mustafa Ünlü, Uzun zamandır Bodrum'da orman ve kırsal yangınlarda profesyonel ekiplere destek oluyoruz. Sellerde yine aynı şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Arama kurtarma gönüllüsü olarak bizimle birlikte çalışan birçok ekip var. Ben aynı zamanda insansız hava aracı pilotuyum. Drone kullanıyorum. Drone'la yangınlardan birkaç gün sonra bölgelerin görüntülemesini yapmaya başladım. Doğayı, ormanı herkes seviyor. Fakat kimse yangını kendisinin çıkardığının ya da bir şekilde sebep olduğunun farkında değil. Araçlardan atılan sigara izmaritinden çıkmış birçok yangınımız, aynı şekilde cam şişelerin mercek görevi görmesinden çıkmış birçok yangınımız var. Doğayı sevmek her zaman yetmiyor. Yangın çıkan bölgede bir şişeyi arabasından atmış arkadaşımız, kendisini sorumlu hissetmeli. Sigarasını yanar şekilde atan arkadaşımız kendisini sorumlu hissetmeli. Biraz bunu fark ettirip gösterebilmek için insansız hava aracı ile bölgelerin görüntülemelerini yapmaya başladık dedi. MUĞLA BODRUM'DA YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Kaynak: DHA
Mustafa Ünlü, Bodrum, Güncel

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