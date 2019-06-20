Muğla Bodrum'daki 12 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasının şüphelileri adliyede

Bodrum
'daki 12 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasının şüphelileri adliyedeMuğla
'nın Bodrum ilçesinde, batan fiber teknedeki 12 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği 31'inin ise sağ olarak kurtarıldığı faciasıyla ilgili gözaltına alınan 3'ü Türk, 1'iIrak
, 4'üSuriye
ve 1'i deFilistin
uyruklu 9 kişi, adiyeye sevk edildi. Firari 6 şüphelinin ise yakalanması için jandarmanın çalışmalarını sürdüğü bildirildi.
Geçen 17 Haziran Pazartesi günü saat 06.51'de, BodrumSahil Güvenlik Komutanlığı
'na,Turgutreis Mahallesi
açıklarındaki Çatal Ada'nın güneyinde, içinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenler olan bir fiber teknenin battığı ihbarı geldi. İhbar üzerine sevk edilen 2 sahil güvenlik botu, tam 8 dakika sonra intikal ettikleri 4 mil uzaklıktaki bölgede, 23'ü Filistin, 4'ü Suriyeli, 2'siYemen
ve 2'siSomali
uyruklu 31 kişiyi ölmek üzereyken kurtardı. Bota çıkarılan kaçak göçmenlere, ilk müdahaleleri yapıldı. Sahil güvenlik ekipleri, göçmenlerle yaptıkları görüşmede, kayıp olan 12 kişinin daha olduğu bilgisine ulaştı. Daha sonra bölgeye bir dalış timi ve bir sahil güvenlik helikopterinin yanı sıra, bir bot daha sevk edildi. Suyun yaklaşık 35 metre derinliğinde çalışmalarını sürdüren dalış timleri, 8'i yetişkin erkek, 1'i kadın ve 3'ü çocuk 12 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı. Göçmenlerin cansız bedenleri,Bodrum Devlet Hastanesi
ve çevredeki özel hastanelerin morglarına kaldırıldı.
Facianın ardındanBodrum Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından soruşturma başlatıldı.Jandarma
soruşturma kapsamında, kurtarılan 31 kaçak göçmenin ifadesine başvurup, bölgede istihbarat çalışması yaptı. Jandarma, batan fiber tekneyi kurtarılan kaçaklar arasında bulunan Filistin uyruklu bir kaçak göçmenin kullandığını tespit etti. Jandarma, ayrıca kaldıkları otel ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından kaçak göçmenlerin ve organizatörlerin kullandığı araçların plakalarını da tek tek tespit edildi. Kaçak göçmenlerin denize açıldığı bölgede yapılan incelemede içinde Suriyeli bir kadına ait sürücü belgesi ile yakıt fişi bulunan bir çanta bulundu. Çantadan çıkan yakıt fişi üzerindeki araç plakasından da yola çıkan jandarma soruşturmayı daha da derinleştirdi. Toplanan delil ve bilgiler doğrultusunda kaçak göçmenleri ölüm yolculuğuna gönderdikleri ileri sürülen toplam 15 şüpheli belirlendi. Düzenlenen operasyonlarlarda bu şüphelilerden 3'ü Türk, 1'i Irak, 4'ü Suriye ve 1'i de Filistin uyruklu 9'u gözaltına alındı. Şüphelilerin göçmen kaçakçılığında kullandıkları tespit edilen toplam 6 otomobil ve minibüsten 2'sine el konuldu. Diğer 4 aracın da bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, bugün adliyeye sevk edilirken, firari 6 şüphelinin yakalaması ve kullandıkları diğer 4 aracın da bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.