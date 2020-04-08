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MUĞLA Bodrum'daki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Bodrum'daki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasındaMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, anahtarı üzerinde unutulan bir motosikleti çalan şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı.

08.04.2020 18:35 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:39
Bodrum 'daki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, anahtarı üzerinde unutulan bir motosikleti çalan şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı. Şüphelinin ifadesinden yola çıkan polis, birlikte hareket ettiği diğer 2 şüpheliyi de gözaltına alırken, bölgede çeşitli tarihlerde yaşanan 6 ayrı motosiklet hırsızlığı aydınlatıldı.
Ortakent Cumhuriyet Mahallesi'nde, bir işyeri önündeki, anahtarı üzerinde unutulan bir motosiklet, bugün saat 03.00 sıralarında gelen kasklı bir kişi tarafından çalındı. Motosikletinin çalındığını fark eden işyeri sahibi durumu polise bildirip, şikayetçi oldu. İşyerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin H.I. olduğunu belirledi. Görüntülerden H.I.'nın dün saat 23.30 sıralarında, çalıntı başka bir motosikletle bölgeden geçtiği ve park halindeki motosikletin anahtarının üzerinde olduğunu görüp, 3.5 saat sonra tekrar gelip, çaldığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen olis H.I.'yı evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Polis , motosiklet hırsızlığı yapan H.I.'nın sorusunda, M.Ç. ve H.H. ile birlikte hareket ettiklerini belirledi. Bunun üzerine diğer iki şüpheli de gözaltına alındı. Motosiklet hırsızlığı çetesinin üyesi üç şüphelinin, bölgede çeşitli tarihlerde yaşanan altı motosiklet hırsızlığının faili olduğu belirlendi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. MUĞLA Bodrum’daki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kaynak: DHA

Etiketler: Motosiklet, Bodrum, Polis, Güncel
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