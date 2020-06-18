MUĞLA Bodrum'daki otellerde, koronavirüse karşı önlemler alındı

Bodrum'daki otellerde, koronavirüse karşı önlemler alındıBodrum'da, koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren oteller, 1 Haziran'da normalleşme sürecinin de başlamasıyla yeniden hizmet vermeye başladı.

18.06.2020 16:24 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:37
Bodrum'daki otellerde, koronavirüse karşı önlemler alındı
Bodrum'da, koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren oteller, 1 Haziran'da normalleşme sürecinin de başlamasıyla yeniden hizmet vermeye başladı. Otellerde koronavirüse karşı tüm önlemlerin alındığı görüldü.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında tatil yörelerinde bulunan ve faaliyetlerine ara veren oteller, 1 Haziran'da normalleşme sürecinin de başlamasıyla yeniden hizmet vermeye başladı. Otellerde koronavirüse karşı tüm önlemlerin alındığı görüldü. Bodrum'da bulunan bir otele gelen müşterilerin önce ateş ölçümü yapılıyor. Resepsiyon noktasına gelindiğinde ise önce HES kodu soruluyor. Sosyal mesafe kuralına uyulması için de uyarıcı etikletler bulunurken, maskesiz de içeri kimse alınmıyor. Maskesi olmayanlara ise maske veriliyor. Ayrıca otelin belli başlı noktalarında dezenfektan cihazları bulunurken, hem restoran kısmında hemde plaj kısmında sosyal mesafe kuralına uyulduğu görülüyor. Otel yönetimi her gün hem odaları hemde tatilcilerin kullandığı alanlara sürekli dezafeksiyon uygulaması yapıyor. MUĞLA Bodrum’daki otellerde, koronavirüse karşı önlemler alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Bodrum, Güncel, Haber

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