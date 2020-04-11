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MUĞLA Bodrum hayalet şehre döndü

Bodrum hayalet şehre döndüMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde de karantina nedeniyle 2 gün sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlamasıyla, cadde ve sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:36
MUĞLA Bodrum hayalet şehre döndü
Bodrum hayalet şehre döndü
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde de karantina nedeniyle 2 gün sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlamasıyla, cadde ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nın 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından turizm kenti Bodrum'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Yaz aylarında milyonlarca turisti ağırlayan turizm cenneti sessizliğe gömüldü. Polis ekipleri, ilçe genelinde kontrolleri sağlarken, istisna kapsamındaki çalışanların dışında sokaklarda kimsenin dolaşmasına izin verilmedi. Hayalet şehre dönen turizm cenneti tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: Bodrum, Güncel
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