22.06.2019 19:36
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MUĞLA Bodrum plajları, yabancı turistlere kaldı

Bodrum plajları, yabancı turistlere kaldıMUĞLA'nın ünlü turistik kenti Bodrum'daki plajlar, İstanbul'da yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeniyle boş kaldı.

Bodrum plajları, yabancı turistlere kaldı
MUĞLA'nın ünlü turistik kenti Bodrum'daki plajlar, İstanbul 'da yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeniyle boş kaldı.
İstanbullu turistlerin yaz tatilini geçirmek için tercih ettiği kentlerden Bodrum, bugün sakindi. Kentte tatil yapan İstanbullu seçmen, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için kentten ayrıldı. Bu dönüş yolculuğu, trafikte yoğunluk yarattı. Gümbet Mahallesi başta olmak üzere Bodrum'un birçok bölgesindeki sahil ve plajlar ise yabancılara kaldı. Yabancı turistler, plajların sakinliği fırsat bilip, güneşlenerek denize girdi.MUĞLA Bodrum plajları, yabancı turistlere kaldı
Kaynak: DHA
İstanbul , Bodrum , Güncel

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