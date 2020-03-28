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MUĞLA Bodrum'un Dünyaca ünlü sahilleri bomboş kaldı

Bodrum'un Dünyaca ünlü sahilleri bomboş kaldıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinin dünyaca ünlü sahilleri, koronavirüs salgını sonrası bomboş kaldı.

28.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:01
Bodrum 'un Dünyaca ünlü sahilleri bomboş kaldı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin dünyaca ünlü sahilleri, koronavirüs salgını sonrası bomboş kaldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye 'de de yayılımının artmasıyla tedbirler sıklaştırıldı. Yeni alınan kararlar kapsamında virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyetleri yasaklandı. Yeni kararla birlikte ayrıca sokağa çıkmayın uyarılarının da etkisiyle Bodrum'un dünyaca ünlü sahillerinde sessizlik hakim oldu. Gündoğdu, Kumbahçe, Gümbet ve Paşatarlası gibi ünlü yerlerde neredeyse kimse görülmedi. Sahillerin yanı sıra tüm sokak ve caddelerde de az sayıda insan olduğu gözlendi. Restoran, kafe ve barların da kapalı olduğu ilçe, tarihinin en sakin günlerini yaşıyor.
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MUĞLA Bodrum’un Dünyaca ünlü sahilleri bomboş kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Bodrum, Güncel

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MUĞLA Bodrum'un Dünyaca ünlü sahilleri bomboş kaldı

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