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Muğla bodrumlu eğitimcilerin 'ben öğretmenim' klibi beğenildi

Bodrumlu eğitimcilerin 'Ben öğretmenim' klibi beğenildiMuğla'nın Bodrum ilçesinde görev yapan 8 müzik öğretmenin, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlayıp seslendirdikleri bestenin klibi beğeni topladı.

23.11.2019 10:36 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:40
Bodrumlu eğitimcilerin 'Ben öğretmenim' klibi beğenildi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde görev yapan 8 müzik öğretmenin, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlayıp seslendirdikleri bestenin klibi beğeni topladı.
Kerem Aydınlar Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hüseyin Turgay Kutluğ, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Eğitimde İyi Örnekler Projesi' kapsamında çalışma yaparak 'Ben öğretmenim' adlı besteyi yazdı. Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle eserin klibi çekildi. Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi Müzik Öğretmeni Adil Sevencan, Gölköy Ahmet Naci Coşkunoğlu Ortaokulu Müzik Öğretmeni Ferah Utku Pekdemir, Ortakent Kerem Aydınlar Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hüseyin Turgay Kutluğ, Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu Müzik Öğretmeni Öznur Bircan, Suzan Abdülhakim Bilgili Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hasan Genç, Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu Müzik Öğretmeni Serap Erkefeli, Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Şahin Kapar ve Gülriz Donanmış klipte parçayı seslendirdi. Çekimler ise, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde ve okullarda gerçekleştirildi. Öğretmenlik mesleğinin her zaman güzel haberlerle gündeme gelmesini dilediklerini belirten Müzik Öğretmeni Hüseyin Turgay Kutluğ, Ata'mıza ve tüm meslektaşlarımıza saygılarımızla bu eserimizi hazırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günümüz Kutlu Olsun dedi.
===KUTU===
BEN ÖĞRETMENİM
Gürdal Karagöz'ün aranjörlüğünü yaptığı 'Ben öğretmenim' şarkısının sözleri şöyle
Atatürk'ün izinde
Hep çalışkan hep zinde
Gecesi gündüzünde
Ben öğretmenim
Bir çiçek bahçesi düşün
Lale, nergis, manolya
O bahçe benim sınıfım
Çocuklar çiçeklerim
Bilgimle onları sularım
Sevgimle ısıtırım
Mum gibi erisem bile
Çevremi aydınlatırım
Başöğretmen izinde
Sevgisi en derinde
Yurdumun her yerinde
Ben öğretmenim
Muğla bodrumlu eğitimcilerin 'ben öğretmenim' klibi beğenildi

Bodrum, Güncel

Kaynak: DHA


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