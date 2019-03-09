Muğla Bodrumlu Kadınlardan 8 Mart Yürüyüşü

Bodrumlu kadınlardan 8 Mart
yürüyüşü Muğla
'nın Bodrum ilçesinde bir araya gelen kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
'nde yürüyüş yaptı.
Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ve Bodrum Kent Konseyi
Kadın Meclisi, dün (cuma) akşam saatlerinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için yürüyüş düzenledi. 300'e yakın kadın etkinliğe katılırken, günle ilgili dövizler ve pankartlar taşındı. Tepecik
Camisi önünden başlayan yürüyüş, Belediye Meydanı'nda son buldu. Kadınlar, Zıkkımın kökü dolapta, isyan sokakta, Kürekler elimizde, süpürge belimizde alana gidiyoruz, alana, Yaşasın kadın dayanışması, Kadınlar artık susmayacaklar, Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz ve Gelsin baba, gelsin koca, gelsin devlet, gelsin cop. İnadına isyan, inadına özgürlük sloganları attı. Yürüyüşün ardından İskele Meydanı'nda bendir, davul ve düdük çalarak şarkılar söyleyen kadınlar, daha sonra sessizce dağıldı.
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Kaynak: DHA