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MUĞLA Bodrumlular evden çıkmayın uyarısını dinledi

Bodrumlular evden çıkmayın uyarısını dinlediMUĞLA'nın yaz aylarında nüfusu 1 milyonun üzerinde olan ilçesin Bodrum'da, yetkililerin evden dışarı çıkmayın uyarına vatandaşlar duyarsız kalmadı.

22.03.2020 20:52 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:55
Bodrumlular evden çıkmayın uyarısını dinledi
MUĞLA'nın yaz aylarında nüfusu 1 milyonun üzerinde olan ilçesin Bodrum'da, yetkililerin evden dışarı çıkmayın uyarına vatandaşlar duyarsız kalmadı. Cadde ve sokakların bomboş olduğu ilçe, hayalet şehri andırıyor.
Bodrum'da koronavirüs tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Bodrum Belediyesi, kaymakamlık, kamu-kurum ve kuruluşların evden çıkmayın uyarısını vatandaşlar dikkate aldı. Cadde, sokaklar ile plajlardaki yürüyüş yollarının boş olması dikkat çekerken, az sayıdaki kişinin balık tuttuğu görüldü. Öte yandan Bodrum Belediye Meclisi, koronavirüs salgını ile mücadele konusunda ilçede alınan tedbirler ve bu konudaki kısa, orta ve uzun vadeli çalışma programını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Kapalı oturumda gerçekleştirilen toplantıda meclis üyelerini, yapılan faaliyetler ve alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 4 bin 200 kilometre yol, 44 idari bina, 3 bin 200 çöp noktasının dezenfekte edildiğini açıkladı.
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MUĞLA Bodrumlular evden çıkmayın uyarısını dinledi

Kaynak: DHA

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MUĞLA Bodrumlular evden çıkmayın uyarısını dinledi
Etiketler : Bodrum, Güncel

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