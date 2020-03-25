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MUĞLA Bu sefer tedbirli güneş ve denizin tadını çıkardılar

Bu sefer tedbirli güneş ve denizin tadını çıkardılarMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yetkililerin 'evde kal' uyarılarına rağmen 25 derece sıcaklığı görenler, sahil yürüyüş yollarında mesafeli olarak dolaştı, spor yaptı ve bisiklet sürdü.

25.03.2020 16:07 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:07
MUĞLA Bu sefer tedbirli güneş ve denizin tadını çıkardılar

Bu sefer tedbirli güneş ve denizin tadını çıkardılar

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yetkililerin 'evde kal' uyarılarına rağmen 25 derece sıcaklığı görenler, sahil yürüyüş yollarında mesafeli olarak dolaştı, spor yaptı ve bisiklet sürdü.

Hava sıcaklıkların artmasıyla vatandaşlar, sahil yürüyüş yollarına ve plajlara gitti. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 25 derece gösterdiği ilçe merkezinde, az da olsa hareketlilik yaşandı. Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil yürüyüş yolunda, ailesi ve arkadaşlarıyla yürüyüş yapanlar, bisiklet sürenler ya da spor yapanlar dikkat çekti. Kimileri sahil yürüyüş yolundaki çimenlik alanlara oturup dinlendi. Plajlarda ise aralıklı kumlara veya portatif koltuklarında oturanlar görüldü. Ailesi ve çocuklarıyla plajda oturanların bazıları oltayla balık avladı bazıları DA su sporları yapanları izledi. Kalabalığın olmadığı sahil yollarında dolaşanların tedbir amaçlı eldiven ve maske taktıkları görüldü.

'BİZ DAHA 18 YAŞINDAYIZ'

İçmeler Mahallesi Altın Sahil mevkisinde denize girenler de oldu. Denize girenler bol bol yüzdü, sıcak havanın keyfin çıkardı. Vatandaşlardan 42 yaşındaki Durmuş Atacı, "Hava sıcak ve güzel. Tedbirler 65 yaş ve üstü için geçerli. Biz daha 18 yaşındayız. Tuzlu su ile bir şey olmaz dediler" dedi. Hale Çiçek ise, "Bu virüsten dolayı iyi değiliz ama yine de keyifliyiz. Moral bozmamak lazım. Kendimizi spora verdik" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Marmaris, İçmeler, Güncel

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