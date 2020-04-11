Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, sepetlere ekmek bıraktı

MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, kentte dolaşıp, 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden kalan vatandaşların balkondan uzattığı sepetlere ekmek koydu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile mahalleleri dolaştı. İki Belediye Başkanı, Saburhane Meydanı'nda önce fırıncılar ile görüştü. İlçedeki fırıncılar, başkanlara, ekmek konusunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, vatandaşların ihtiyaçlarını seyyar araçlar ile sokak sokak dolaşarak giderdiklerini söyledi.Mahalle aralarında vatandaşlar ile buluşan Gürün ve Gümüş, ihtiyacı olan vatandaşlara yardımlarda bulunup, apartmanlardan sarkıtılan sepetlere ekmek koydu.