Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden eczanelere ücretsiz maske

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden eczanelere ücretsiz maske Muğla Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında il genelinde bulunan 441 eczaneye toplam 22 bin maskenin dağıtımına başladı.

15.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:14
Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden eczanelere ücretsiz maske
MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında il genelinde bulunan 441 eczaneye toplam 22 bin maskenin dağıtımına başladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi daha önce başlattığı halk pazarlarının giriş yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında maske dağıtımına Muğla genelindeki eczanelerde devam ediyor.
441 eczaneye maske dağıtılıyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların maskeye daha rahat ulaşmasını sağlamak amacı ile il genelinde bulunan 441 eczaneye maske dağıtımına başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen maskeleri vatandaşlar eczanelerden ücretsiz olarak temin edebilecek.
Eczane sahiplerinden teşekkür
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından eczanelere dağıtılan maskelerle ilgili olarak eczane sahipleri, "Vatandaşlar eczaneye geliyor maske istiyor. Ancak bize maske gelmediğini söylüyorduk. Muğla Büyükşehir Belediyesine bu konuda teşekkür ederiz. Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıma başlamış olduk" dediler.
"Vatandaşlarımız maskeye daha rahat ulaşabilecek"
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün "Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı önlemlerimizi arttırarak çalışmalara devam ediyoruz. İl genelinde yaptığımız dezenfeksiyon çalışmalarının ardından halk pazarlarında ve toplu ulaşım araçlarında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımız devam etmekte. Öte yandan vatandaşlarımızın maskeye daha rahat ve hızlı ulaşabilmesi için il genelinde bulunan 441 eczanemize 22 bin maskenin dağıtımına başladık" dedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden eczanelere ücretsiz maske

Kaynak: İHA

Etiketler: Muğla, Yerel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yerel Manşet

Haberler

İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Milli Piyango, salgına karşı destek için BMW ödüllü çekiliş yapacak Haberler
Milli Piyango, salgına karşı destek için BMW ödüllü çekiliş yapacak
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor Haberler
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor
Haberler ›› Yerel ››Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden eczanelere ücretsiz maske - Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

14:54: Yumurta fabrikasında çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu - Haberler 14:53: Crysis 4 Geliştirilmeye Başlanmış Olabilir! İşte O İş İlanı Açıklaması - Haberler 14:53: Lionsgate Filmleri YouTube'dan Ücretsiz İzlenebilecek - Haberler 14:53: Koronavirüs Nedeniyle Oyuncak Kamyon ile Fatura Tahsilatı Yapılıyor - Haberler 14:53: Cedi Osman LoL Sahnesinde Efsane İsim Thaldrin'le Maça Çıkacak - Haberler 14:13: İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5 bin 575 kit ele geçirildi - Haberler 14:07: Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı 12:30: Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu