Muğla Büyükşehir, güneşle yaklaşık bin hanenin elektriğini üretecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, tesislerinde kurduğu ve kuracağı güneş enerji santralleriyle yılda yaklaşık bin hanenin elektriğini üretecek.

Türkiye'de güneşlenme süresi en yüksek illerden Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi tesislerine güneş enerji panelleri kuruyor. Büyükşehir tesislerinden Menteşe Terminali'nde, Türkiye'de ilk yapıya entegre sistemini kurup, 'GES 290.4 kwh' kurulu güç, Menteşe Mezbaha Tesisinde 'GES 105.4 kwh' kurulu güç ve Konacık idari bina çatısında ise 'GES 52.4 kwh' kurulu güçle enerji üretiyor. Yapımı süren Bodrum Terminali çatısına kurulumu yapılacak sistem ise 'GES 640 kwh' güce sahip olacak. Büyükşehir Belediyesi'nin tüm tesisleri, 1067 kwh kurulu güçle enerji üretecek. Tüm güneş enerji santrallerinin sorunsuz çalışmasıyla Büyükşehir Belediyesi, yılda yaklaşık bin hanenin elektrik tüketimine eşit enerjiyi güneşten karşılayacak. Yılda 1 milyon 400 bin kwh enerji üretecek tesisler, yaklaşık bin hanenin elektrik üretimi yanında 30 ton kağıdın geri dönüşümünü sağlayacak. Böylelikle 840 ton Co2'nin atmosfere salınımını engelleyecek. Aynı zamanda belediye bütçesine de katkı sağlayan güneş panellerinin, Büyükşehir'ce bundan sonra yapılacak binalarda da kullanılması planlanıyor.

EN BÜYÜĞÜ BODRUM OTOGARI'NIN ÇATISINDA

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Yerel yönetimler olarak il belediyesiyken mezbaha tesisimiz arkasında başlattığımız güneş enerjisinden yararlanma projesini,. Büyükşehir Belediyesi olduğumuzda Menteşe, Bodrum otogarların çatısı ve Bodrum Konacık hizmet binası çatısında devam ettirdik. Güneş enerjisi santrallerimizden en büyüğü yapımı devam eden Bodrum otogarımızın çatısı. Bodrum otogarımızın da devreye girmesi ile kurulu gücümüz yıllık 1000 hanenin elektriğini üretebilen güçte olacak. Çevreyi, bütçemizi koruyan yenilikçi bu projeleri Muğlamız genelinde daha da arttırmayı hedefliyoruz. Muğla, yeşili mavisi ile tertemiz havası doğası ile verimli toprakları yararlı güneşi ile bir şehirden fazlası dedi.

Kaynak: DHA