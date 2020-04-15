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MUĞLA Büyükşehirden eczanelere ücretsiz maske

Büyükşehirden eczanelere ücretsiz maskeMUĞLA Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında il genelinde bulunan 441 eczaneye toplam 22 bin maskenin dağıtımına başladı.

15.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:23
Büyükşehirden eczanelere ücretsiz maske
MUĞLA Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında il genelinde bulunan 441 eczaneye toplam 22 bin maskenin dağıtımına başladı.
Çin'de başlayıp Avrupa'yı saran son olarak Türkiye'yi de etkisin altına alan koronavirüs salgını ile ilgili Muğla genelinde önlemler arttırılarak devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi daha önce başlattığı halk pazarlarının giriş yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında maske dağıtımına devam ediyor. Belediye vatandaşların maskeye daha rahat ulaşmasını sağlamak amacı ile il genelinde bulunan 441 eczaneye maske dağıtımına başladı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Koronavirüs salgınına karşı önlemlerimizi arttırarak çalışmalara devam ediyoruz. İl genelinde yaptığımız dezenfeksiyon çalışmalarının ardından halk pazarlarında ve toplu ulaşım araçlarında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımız devam etmekte. Öte yandan vatandaşlarımızın maskeye daha rahat ve hızlı ulaşabilmesi için il genelinde bulunan 441 eczanemize 22 bin maskenin dağıtımına başladık" dedi. MUĞLA Büyükşehirden eczanelere ücretsiz maske

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Muğla, Güncel
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