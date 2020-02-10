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Muğla Büyükşehirden hayvancılık eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi kooperatiflerle yapılan iş birliği doğrultusunda süt tankı desteği verilen Kavaklıdere ilçesinde hayvan sağlığı ve hayvan besleme eğitimlerine başladı.

10.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:18Muğla Büyükşehirden hayvancılık eğitimi
Büyükşehir Belediyesi kooperatiflerle yapılan iş birliği doğrultusunda süt tankı desteği verilen ilçesinde hayvan sağlığı ve hayvan besleme eğitimlerine başladı. İki aşamalı uygulanan eğitimlerde önce teorik bilgiler ardından da kendi ahırlarında uygulamalı eğitimler vatandaşa veriliyor.

Kavaklıdere ilçesinin Ortaköy Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin süt tankı desteği verdiği kooperatifin üyelerine verilmeye başlanan eğitimler 13 ilçede devam edecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi hayvancılık eğitimlerinin yanı sıra hayvancılığın gelişmesi için de Kıl Keçisi ve İpek Böcekçiliği projelerini başlattı. Ayrıca kaba yem ihtiyacının karşılanması için %50 hibeli yem bitkisi tohumu (yonca, fiğ, arpa vb.) desteklemesi yapılarak üreticilerin girdi maliyetlerine destek sağlıyor. - MUĞLA

Kavaklıdere, Muğla, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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