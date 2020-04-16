MUĞLA ÇALIŞANLARINI İŞTEN ÇIKARMAYIP, SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNDE GÖREVLENDİRDİ

MUĞLA'da bir ambalaj üretim firması sahibi Ahmet Köksal (44), işyerindeki çalışanlarını sosyal sorumluluk projesinde görevlendirdi. Personeller tarafından koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşların pazar alışverişleri görülürken, onlara tek kullanımlık dezenfektanlı mendil hediye ediyor. Personeller sokak hayvanlarını unutmayarak parklara kap içerisinde mama bırakıyor.

Muğla 'nın merkez ilçesi Menteşe'de ambalaj üretim firması sahibi Ahmet Köksal, koronavirüs salgını nedeniyle birçok işletmenin faaliyetini durdurması üzerine üretimine ara verdi. Evli ve 2 çocuk babası Köksal, işletmesinde çalışan 5'i kadın 9 personelini işten çıkartmak yerine herkese örnek olacak bir projeye imza attı. Köksal'ın görevlendirdiği personeller tarafından 65 yaş ve üstü kişilerin pazar ve market alışverişi görülüyor. Yaşlılara 50'şer adet tek kullanımlık mendil hediye edilirken, can dostlar için parklara kap içerisinde mama bırakılıyor.

Firma sahibi Ahmet Köksal, salgın nedeniyle herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, "Üzerimize düşeni yapmak için harekete geçtik. Zorlu süreçte sosyal sorumluluk projesi üstlenmek istedik. Salgının önüne geçilmesi amacıyla çoğu işletme faaliyetlerini durdurdu. Bu kapsamda bizde üretimimize ara verdik. Personelimizi de işten çıkartmak yerine böyle bir amaçla kullanmayı uygun bulduk" dedi.