MUĞLA Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümler yıkılacak-ARŞİV

Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümler yıkılacakMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, firari gazeteci Can Dündar'ın kaçak eklentiler yapıldığı ortaya çıkan villasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

02.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:18
Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümler yıkılacak
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, firari gazeteci Can Dündar'ın kaçak eklentiler yapıldığı ortaya çıkan villasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Muğla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tahliye için gönderilen ihbarnamenin Dündar'ın yakınlarınca teslim alındığı, villadaki kaçak olan sundurma, çardak ve havuz ile bahçe duvarının yıkımına 11 Haziran'da başlanacağı öğrenildi.
Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan Can- Dilek Dündar çiftinin villasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü'nce 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki 376 metrekarelik deniz manzaralı villanın bahçe duvarının ormanlık alanı işgal ettiği, 27 metrekarelik orman arazisinin bahçeye katıldığı tespit edildi. Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal, suç zabıt tutanağı altına alındı. Villanın 188 metrekarelik kısmının ise hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'ne ihbarname gönderildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonrası hazırlanan tutanaktaki tespitlerde şu ifadelere yer verildi:
"Ruhsata aykırı olarak 27 metrekare orman alanı işgal edilmiş. Orman arazisi duvarla çevrilip villaya katılmış. Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapılmış. Villanın 188 metrekarelik kısmı ise maliye hazinesi arazisi içerisinde kalmaktadır."
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, villanın bazı bölümlerinin kaçak olduğunun ortaya çıkması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda Can-Dilek Dündar'a işgal ettikleri 188 metrekarelik hazine arazisini, 15 günde tahliye etmeleri için ihbarname gönderildi. Bu sürede arazinin tahliye edilmemesi halinde, işgal edilen alana yapılan havuz, bahçe duvarı, sundurma ve çardak yıkılacak. Dündar çiftine 148 bin 144 lira ecrimisil cezası kesildiği de öğrenildi.
Dündar'ın işgal ettiği 188 metrekarelik kısma havuz ve bahçe yaptığı, alanın, imar planında ise kısmen yol, kısmen park, kısmen de 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olduğu ortaya çıktı. Can Dündar'ın araziyi 2009 yılından beri işgal ettiği bildirildi.
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce kaçak eklentilerin yıkımı sırasında eşyaların zarar görmemesi için villanın tahliye edilmesi için 28 Mayıs'ta Can Dündar'ın İstanbul'daki evinin adresine tebligat gönderildi. Dündar'ın yakınları tarafından tebligatın teslim alındığı, 11 Haziran tarihine kadar villanın tahliye edilmemesi durumunda da yıkıma başlanacağı öğrenildi. MUĞLA Can Dündar’ın villasındaki kaçak bölümler yıkılacak-ARŞİV

Kaynak: DHA

Etiketler: Can Dündar, Bodrum, Muğla, Güncel, Haber

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