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MUĞLA CAN YÜCEL MEZARI BAŞINDA ANILDI

TÜRK edebiyatının usta şairi Can Yücel ölümünün 20'nci yıl dönümünde, Muğla'nın Datça ilçesindeki mezarı başında anıldı.

12.08.2019 15:07
MUĞLA CAN YÜCEL MEZARI BAŞINDA ANILDI
TÜRK edebiyatının usta şairi Can Yücel ölümünün 20'nci yıl dönümünde, Muğla'nın Datça ilçesindeki mezarı başında anıldı.
Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA) tarafından, 9'uncu Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen anma törenine, Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Adnan Özyalçıner, UKKSA Başkanı Nevzat Metin, onlarca şair ve yazar ile Can Yücel'in sevenleri katıldı. Ünlü heykeltıraş Mehmet Aksoy tarafından yapılan usta şairin anıt mezarına çelenk bırakılmasının ardından konuşma gerçekleştirildi. Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Adnan Özyalçıner, Can Yücel'in gündelik dili şiire çevirebilen bir şair olduğunu vurgulayarak, Can, bizim şiirimizin en önemli şairlerinden biridir. Can'ın şiiri bir dil şiiridir. Dil ile söyleyen, dille yazan, dili şiire çeviren bir şairdir. Gündelik sözcüklerimizi şiir diliyle anlatabilen bir şairdir. Can, özellikle İstanbul ağzıyla konuşur. İstanbul ağzındaki bütün argoları, küfürleri şiir diliyle anlatır. Can Yücel'in şiirleri, bence şiirin aslıdır. Can Yücel politik, ekonomik, günlük yaşamımıza yansıyan her türlü olayı alaycı bir dille bize aktaran bir şairdir dedi.
Can Yücel, anma etkinlikleri, UKKSA da bugün saat 17.00'de Cengiz Bektaş, Adnan Özyalçıner, Nedim Gürsel, Yaşar Miraç, İsa İnan, Ayşenur Arslan, Funda Tarakçıoğlu, Ali Gök, İdil Berf, Nebil Özgentürk, Gülsen Tuncer ve Hüsnü Arkan gibi şair, yazar ve sanatçıların katılacağı söyleşi ve imza günü ile devam edecek.
Can Yücel, 12 Ağustos 1999'da, tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.
MUĞLA CAN YÜCEL MEZARI BAŞINDA ANILDI

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Kaynak: DHA

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