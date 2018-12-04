Muğla Çekici Operatörü Kadın Görenleri Şaşırtıyor

Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde baba mesleği çekici operatörlüğünü sürdüren 27 yaşındaki Merve Köklü, daha çok erkeklerin tercih ettiği mesleği başarıyla yapıyor. Annesinin de bir dönem çekici operatörlüğü yaptığını ancak rahatsızlığı üzerine bıraktığını belirten Merve Köklü, her kadının her işi yapabileceğini vurguladı.
Fethiye'de yaşayan Merve Köklü, 'erkek işi' olarak adlandırılan çekici operatörlüğünü 6 yaşındayken babasından görüp, sevdi. Çekici operatörü olan babasının araçları yüklemesini izleyen Köklü, 18 yaşında mesleğe başladı. Önce babasıyla çalışan sonra işi devralan Köklü, ilk yardım eğitimi aldığını, bazen kaza bölgelerine ambulanstan önce ulaştığını ve yaralılara ilk müdahalede bulunduğunu söyledi. Annesinin de bir dönem çekici operatörlüğü yaptığını ancak rahatsızlığı nedeniyle bıraktığını kaydeden Köklü, Küçüklüğümden beri içimde bu mesleğe karşı bir aşk vardı. Ülkemizde kadın her mesleği yapamaz gibi bir algı var. Beni arabanın içinde gördükleri zaman, hiçbir şey söylemeseler bile bir bakış atıyorlar. 'Acaba arabayı çekebilecek mi' daha sonra aracı çekiyorsunuz ve şaşırarak 'Aaa! çekti' diyorlar. Dünya üzerinde kadının yapamayacağı hiçbir iş yok. Kişi severse her işi kolaylıkla yapabilir. Kurtarıcı sektöründe de kadınlar her işi tamamlayabilir. Bence her kadın kendi ayakları üzerinde güçlü bir şekilde durabilmeli. Kadın çocuğuna da bakıyor ama kendi hayatı da var. Kadın sokakta olsun, her sektörde olsun dedi.
Fethiye'de 1987 yılından bu yana oto kurtarma işiyle uğraştığını, son dönemde sadece ofiste telefonlara baktığını belirten Uğur Köklü, Kızım
bu işi çok sevdi. Kızımdan önce eşim de bu işi yürütüyordu. Yıllar sonra eşim rahatsızlandı. Şimdi kızım yürütüyor. Böylelikle bu günlere geldik dedi.
Fethiye,Muğla
04 Aralık 2018 Salı 13:18