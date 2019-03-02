Muğla CHP'nin Yeni Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras Oldu

Kaynak: DHA

CHP'nin yeni Bodrum Belediye Başkan adayı Ahmet Aras oldu (2)CHP'NİN YENİ BODRUM ADAYI AHMET ARAS'TAN İLK AÇIKLAMACHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığının düşürülmesinin ardından, yeni başkan adayı olarak gösterilen emekli yarbay Ahmet Aras Bodrum Adliyesi'ne gelerek meclis üyeliği adaylığından istifa etti. Bodrum Belediye Başkanlığı için evrakları İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilen Ahmet Aras'a CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan ve partililer de eşlik etti. Çıkışta adaylığı ile ilgili bir açıklama yapan Aras, "Mustafa başkanımla (Saruhan) birlikte bir yola çıkmıştık. Sağolsun o beni de ekibine almıştı. Talihsiz bir durum başımıza geldi. Hiç beklemediğimiz bir şeydi bu. Şimdi de görev bana düştü. Ben de aldığım bu bayrağı en yukarılara taşıyacağım. Bodrum'da Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını sonuna kadar sürdüreceğiz. Bütün örgütü toparlayacağız. Toparlayıcı olacağız. Vatandaşımıza hizmet götüreceğiz, siyaset değil hizmet yapacağız" dedi.'SEÇİMİ AHMET ARAS İLE KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUZ'CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu da Aras'a çıktığı yolda başarı dileyip, "Bildiğiniz gibi Bodrum'da adayımız Mustafa Saruhan Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilmişti. Mustafa arkadaşımızın suçu 40 santimlik bir balkondur ama Türkiye'mizde kaçak saraylar yapılmıştır. Ama olsun bizim Bodrum'daki adayımız Ahmet Aras'tır ve seçimi bu arkadaşımızla kazanacağımıza inanıyoruz" dedi.