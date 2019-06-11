MUĞLA Çırılçıplak erkek turist şaşkınlık yarattı

Çırılçıplak erkek turist
şaşkınlık yarattı Muğla
'nın Marmaris
ilçesindeki balık satılan pazar yerinin önündeki sokakta, yabancı uyruklu erkek turist çırılçıplak dolaştı. Olayı gören balıkçılar, erkeğin üzerini beyaz yatak örtüsüyle örtmeye çalışırken zor anlar yaşadı.
Marmaris ilçesi 91 sokak üzerinde balık satılan pazar yerinin önünde bugün saat 07.00 sıralarında ilginç olay yaşandı. Alkollü olduğu öne sürülen 30'lu yaşlardaki erkek turist, sokağa çırılçıplak çıkarak İngilizce bağırmaya başladı. Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntüde, alkollü olduğu belli olan erkek turistin ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenirken, bir balıkçı müdahale etti. Balıkçı, dükkanından getirdiği beyaz yatak örtüsünü turistin üzerini örtmeye çalıştı. Üzerine örtülen beyaz örtüyü çıkartan turist, balıkçıya zor anlar yaşattı. Sabahın erken saatleri olması nedeniyle vatandaşların bulunmadığı balık hali önünde gerçekleşen olayda orada bulunanlar turiste tepki gösterdi. Turisti sakinleştiren balıkçı, kaldığı otel ismini öğrendi. Üzeri örtülen turist, kaldığı 50 metre ilerideki bir apart otele götürülerek resepsiyona teslim edildi. Otel yetkilileri yaşanan olayla ilgili bilgilendirme yapmadı.
Kaynak: DHA
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