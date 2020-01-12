Haberler » Güncel » Muğla çocuk gelinlere dikkat çekmek için kitap sayfalarından gelinlik tasarlandı - Haber

Muğla çocuk gelinlere dikkat çekmek için kitap sayfalarından gelinlik tasarlandı

Çocuk gelinlere dikkat çekmek için kitap sayfalarından gelinlik tasarlandıMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 'Çocuklar Gelinlik Giymesin, Okula Gitsin' projesi kapsamında kitap sayfalarından oluşan gelinlik tasarlandı.

12.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:21
Çocuk gelinlere dikkat çekmek için kitap sayfalarından gelinlik tasarlandı
MUĞLA'nın ilçesinde 'Çocuklar Gelinlik Giymesin, Okula Gitsin' projesi kapsamında kitap sayfalarından oluşan gelinlik tasarlandı. 150 kitaptan çıkarılan 20 bin 23 sayfa kullanılarak tasarlanan gelinlik, 48 metre duvak uzunluğuyla dikkat çekti.
Fethiye'de yaşayan yazar Yiğit Caner Ertoşi, küçük yaştaki çocukların evlendirilmesine karşı başlatılan proje kapsamında kitap sayfalarından oluşan gelinlik tasarlamaya karar verdi. Yazarın 'Kül Tablası' isimli kitabının sayfaları kullanılarak tasarlanan gelinlik, ilçedeki Myra Park Sitesi'nde sergilendi. Yeminli tercüman Aslıhan Baydar'ın üzerine giyerek poz verdiği gelinlikte omuzdaki kalem detayları da dikkati çekti. Gelinliği giyerek sergileyen Aslıhan Baydar projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Daha önce hiç gelinlik giymemiş bir kadın olarak projeye destek vermek istediğini anlatan Baydar, gelinliği, ağırlığı nedeniyle taşımakta zorlandığını belirtti. Proje hakkında bilgi veren yazar Yiğit Caner Ertoşi ise Projemizde çocuk gelinlere dikkat çekmeye çalıştık. Çocuklarımızı nikah masalarında değil, okul sıralarında görmek istiyoruz. Amacımız bir farkındalık yaratmak. Zaten kitabımın sayfaları da kadınlara ait hikayeler barındırmakta. Tüm kadınlarımızı projemize destek vermeye çağırıyoruz. Umarım elbirliğiyle ülkemizdeki bu sorunu tamamen ortadan kaldırırız dedi.
Muğla çocuk gelinlere dikkat çekmek için kitap sayfalarından gelinlik tasarlandı

Fethiye, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:59  Hasta çocuk için kermes düzenlendi - Haber
17:58  Spor fenerbahçeli futbolcular, eğlence merkezinde stres attı - Haber
17:58  Aksaray otomobil takla attı 5 yaralı - Haber
17:58  Van kimyasal madde ile intihara kalkıştı, afad binayı boşalttı - Haber
17:57  Bitlis'teki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu - Haber
16:49  Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Haber
16:33  Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek - Haber
16:25  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı - Haber
16:05  İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Keşke ben de düşen uçakta olsaydım - Haber
14:34  Mutfakta oturan babasına kurşun yağdırdı! Sebebi, evcil hayvana şiddet - Haber
12.01.2020 18:03:26