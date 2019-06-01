Muğla Cumhuriyet Başsavcısı, Mehmet Nadir Yağcı oldu

MUĞLA'nın Cumhuriyet Başsavcısı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK
) kararnamesiyle Mehmet Nadir Yağcı oldu.
HSK Birinci Dairesi'nce yayınlanan Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana 2019 Kararnamesi ile Adli ve İdari Yargıda 3 bin 722 hakim ve savcının yeri değişti. Kararnameyle 20 ilin başsavcısı değişti. Yeni yapılan atamalarda Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı
görevini yürüten İlyas Yavuz
, Kayseri
Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Burdur
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı ise Muğla'ya atandı.
MEHMET NADİR YAĞCI KİMDİR?
2001 yılında Sinop
'un Boyabat
ilçesinde hakim olarak göreve başlayan Mehmet Nadir Yağcı, Boyabat'ta 3 yıl hakimlik yaptıktan sonra sırasıyla Kahramanmaraş
'ın Andırın
ilçesinde, Manisa
'nın Sarıgöl
ilçesinde, Van
merkezde, Tekirdağ
merkezde Cumhuriyet Savcısı
olarak görev yaptı. 4 Temmuz 2014 HSYK Kararnamesiyle Tekirdağ'a bağlı Çerkezköy
Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Mehmet Nadir Yağcı, 13 Haziran 2015'te ise Akhisar
Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Yağcı, HSK'nın 3 Temmuz 2017 Yaz Kararnamesiyle Burdur Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.
- Muğla
Kaynak: DHA
Hakim ve Savcılar Kurulu
, Muğla
, Güncel