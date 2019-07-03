03.07.2019 11:13
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Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 10 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 10 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum Kara Ada açıklarında, devriye sırasında seyir halindeki lastik botu durdurdu.
Botta yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 10 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen Mısır uyruklu kişi yakalandı.
Güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri öğrenildi.
Kaynak: AA
Güney Ege, Bodrum, Muğla, Güncel

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