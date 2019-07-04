04.07.2019 16:21
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Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum İçmeler mevkisi açıklarında seyir halindeki lastik botu durdurdu.
Botta yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan aralarında bir kadın ve bir çocuğun da olduğu İran, Irak, Mısır ve Pakistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri belirtildi.
Olayda kullanılan lastik bot ise gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Turgutreis Limanına götürüldü.
Öte yandan düzensiz göçmenlerin seyir halinde olduğu anlar, ekiplerce görüntülendi. Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA
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