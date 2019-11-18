Haberler » Güncel » Muğla'da 105 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Muğla'da 105 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 105 düzensiz göçmen yakalandı.

18.11.2019 22:28 | Son Güncelleme: 18.11.2019 22:28Muğla'da 105 düzensiz göçmen yakalandı
'da, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 105 düzensiz göçmen yakalandı.
ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye çalışması sırasında üç lastik bot tespit etti.
Ekiplerin durdurdukları botta yaptığı kontrolde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Pakistan, Afganistan, Somali, Orta Afrika, Güney Afrika, Yemen, Filistin, Kongo, Kamerun, Gana, Nijerya ve Gabon uyruklu 105 düzensiz göçmen yakalandı.
Limandan karaya çıkarılan düzensiz göçmenleri işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:20 Kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı
00:08 Şampiyon olan köy takımından gün boyu süren renkli kutlama
00:07 Gaziantep hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı1 yaralı
00:04 ABD'nin kararının ardından İsrailli eski bakandan yasa dışı Yahudi yerleşimlerini ilhak çağrısı
00:02 Katarlı yatırımcıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkür
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
23:20 ABD'nin 40 yıllık Filistin politikası değişti! Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil
23:42 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı İsrail'de sevinçle karşılandı
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:23:31