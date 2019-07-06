06.07.2019 00:24
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Muğla'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine Hüseyin Burnu önlerine gitti.
Bölgede 6'sı Suriye, 5'i Filistin uyruklu 11 düzensiz göçmen tespit eden ekipler, göçmenleri Sahil Güvenlik botu ile Turgutreis Limanı'na götürdü. Ekipler, yasa dışı geçişi organize ettiği değerlendirilen Suriyeli bir kişiyi gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresine sevk edilecek.
Kaynak: AA
Bodrum, Muğla, Güncel

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