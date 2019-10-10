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Muğla'da 118 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 118 düzensiz göçmen yakalandı.

10.10.2019 13:55
Muğla'da, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 118 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum'un Bitez, Yalıkavak ve Gümbet açıklarındaki iki tekne ve bir bota müdahale etti.
Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriye ve Filistin uyruklu 76 kişiyi gözetim altına aldı.
Datça'nın Kurucabük açıklarında da bir lastik botu durduran ekipler, Suriye, Irak ve Filistin uyruklu 42 düzensiz göçmeni daha yakaladı.
Turgutreis ve Datça Limanı'na götürülen 118 düzensiz göçmenin, işlemleri sonrası Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.
Muğla'da 118 düzensiz göçmen yakalandı

Güney Ege, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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