Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Muğla'da 125 bin dekar tarım arazisi sulanacak

Muğla ve ilçelerinde bu yıl 125 bin dekar tarım arazisi sulanarak ülke ekonomisine 190 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

29.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:56
Muğla'da 125 bin dekar tarım arazisi sulanacak
Muğla ve ilçelerinde bu yıl 125 bin dekar tarım arazisi sulanarak ülke ekonomisine 190 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.
DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son yıllarda geliştirilen modern sulama projeleriyle tarımda artışlar sağlanıp üretim deseninin çeşitlendiği ve böylece çiftçilerin gelirlerinin yükseldiği belirtildi.
Bu durumun bir yandan kırsaldaki yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği vurgulandı.
Açıklamada, 2020 sulama sezonunda Muğla ve ilçelerinde 125 bin dekar tarım arazisi sulanarak birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine 190 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.
Muğla'da en önemli sulama projelerinin başında Fethiye Ovası Sulaması geldiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Fethiye Ovası Sulaması projesi kapsamında ise 100 bin dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 150 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmekte. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Fethiye, Muğla, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Acun’un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Antony çıktı Haberler
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Türkiye’nin ’Koronafobi Haritası’ çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu Haberler
Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Canlı yayında Erdoğan’la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı Haberler
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Haberler
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor Haberler
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Haberler››Güncel››Muğla'da 125 bin dekar tarım arazisi sulanacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:00:  KORONAVİRÜS TESTİ TARTIŞMASI: CİPLE HASTANEYE GİRMEYE ÇALIŞTI - Haber 14:00: Ailece koronavirüsü yenip, immün plazma bağışçısı oldular - Haber 13:59: Minibüsün çarptığı elektrikli bisikletin 86 yaşındaki sürücüsü öldü - Haber 13:59: Yahşihan'da taziye evi bayrama hazır - Haber 13:58: Büyükçekmece'de hasar gören binaların yıkımına devam edildi - Haber 13:28: Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu - Haber 13:01: Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi - Haber 11:44: Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı - Magazin 10:04: Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum - Haberler