Muğla'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekipleri, Bitez
açıklarında alüminyum gövdeli botu durdurdu.
Botta, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan Suriye
, Filistin
, Somali
uyruklu 14 kişi belirlendi.
Sahil güvenlik botuyla Turgutreis
İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Ekipler tarafından bota el konuldu.
Güney Ege
, Bodrum
, Muğla
, Güncel
Kaynak: AA