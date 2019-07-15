15.07.2019 22:51
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Muğla'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreni

Muğla'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreni 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Muğla'da Menteşe-Marmaris arasında şehitleri anma bisiklet turu gerçekleştirildiMUĞLA - 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde Muğla'nın Menteşe...

Muğla'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreni
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Muğla'da Menteşe-Marmaris arasında şehitleri anma bisiklet turu gerçekleştirildi
MUĞLA - 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde Muğla'nın Menteşe ilçesinde şehitleri anma bisiklet turunun startı, şehitlik mezarlığı ziyaret ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri hatıra ormanına fidan dikimi gerçekleştirildi.
14 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Menteşe-Marmaris arasında Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen şehitleri anma bisiklet yarışının startı verildi. Vali Yardımcısı Fethi Özdemir tarafından verilen start, Marmaris Marmaris'te Grand Yazıcı otel önünde tamamlanacak.
Bisiklet turunun ardından 15 Temmuz şehidi Bando Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın da bulunduğu Yeni Şehir mezarlığında Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua okundu. Törene katılan protokol ve şehit aileleri ile geziler tarafından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.
Menteşe'deki son tören 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri hatıra ormanına fidan dikimi gerçekleştirildi.
Törenlere vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Binbaşı Oğuz Eryılmaz, Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı. Muğla'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreni
Kaynak: İHA
Muğla, Yerel

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