Haberler» Güncel» Haber

Muğla'da 1535 şişe sahte içki ele geçirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 1535 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

23.07.2019 21:37
Muğla'da 1535 şişe sahte içki ele geçirildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 1535 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinde sahte içki satıldığı bilgisine ulaştı.
Polis ekipleri, iş yerinin gizli kapıyla girilen deposunda 1535 şişe sahte içki ele geçirdi. Bir kamyonete yüklenen sahte içkiler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Operasyonda iş yeri sahibi K.O. gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sahte alkolün piyasaya sürülmesinin önlenmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi. Muğla'da 1535 şişe sahte içki ele geçirildi

Ölüdeniz Mahallesi, Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
22:29   Bursa'da Arap atları açık artırmayla satıldı
22:29   Muğla'da 62 düzensiz göçmen yakalandı
22:28   Ümraniye'de çatısı yanan binada 3 saat sonra tekrar yangın çıktı
22:28   Bin yıllık Akdamar Kilisesi'nde 360 derece 'Sanal Tur'
22:27   Şemdinli'de üs bölgesi yolunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı (2)
22:27   Özel çocuklar "Engelsiz Yaz Okulu Kampı"nda belge aldı
22:26   Edirne'de sağanak