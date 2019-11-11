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Muğla'da 200 bin fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu

MUĞLA'da, 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında 200 bin fıstık çamı toprakla buluşturuldu.

11.11.2019 13:42 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:43Muğla'da 200 bin fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu

MUĞLA'da, 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında 200 bin fıstık çamı toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda 'Geleceğe Nefes Ol' sloganıyla başlattığı kampanya 'da ilgi gördü. Menteşe ilçesinin Düzeyn mevkisinde düzenlenen törene katılan Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, daire müdürleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler, emniyet teşkilatı, askerler ve vatandaşlar, fıstık çamı fidanı dikti. Muğla genelinde 200 bin fidanın toprakla buluşturulğu belirtildi.



Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

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