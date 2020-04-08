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Muğla'da 2020 yılı içinde 33 adet orman yangını çıktı

Muğla'da 2020 yılı içinde 33 adet orman yangını çıktı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında 2020 yılı içinde 33 adet orman yangını meydana geldi.

08.04.2020 21:25 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:26
Muğla 'da 2020 yılı içinde 33 adet orman yangını çıktı
MUĞLA - Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında 2020 yılı içinde 33 adet orman yangını meydana geldi.
Tüm dünya ve ülke genelinde kamuoyu korona virüs salgınıyla mücadele ederken Muğla'da geçtiğimiz hafta sonu orman yangın ekipleri ve itfaiye personeli orman yangınlarıyla mücadele etti.
Nisan ayının ilk haftasında Muğla'da 6 adet orman yanını çıktı. 3'ü Seydikemer, 2'si Marmaris ve biri Milas olmak üzere meydana gelen 6 adet orman yangını büyümeden söndürüldü. Yangınlarda 9 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, bölgede kış ve bahar aylarında da orman yangınlarının çıktığını belirterek, "Bunun örneklerini son yıllarda yaşadık. Yurdumuzun doğu ve kuzey bölgelerinde karla mücadele edilirken, güney ve batı bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele edildi. Geçtiğimiz hafta sonu 3 ilçemizde 6 adet orman yangını çıktı. Ekiplerimizin ve itfaiye personelinin birlikte mücadelesi sonucu bu yangınlar büyümeden söndürüldü. Vatandaşlarımızı orman yangınlarına karşı dikkatli olsunlar" dedi.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanı olan Muğla ve Aydın illerinde bu yılın 1 Ocak-7 Nisan tarihleri arasında 33 orman yangını meydana çıkarken, 16 hektar alan yandı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemince 19 adet orman yangınında 11 hektar alan yanmıştı. Muğla’da 2020 yılı içinde 33 adet orman yangını çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Muğla, Yerel
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