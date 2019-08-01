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Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

01.08.2019 15:20 Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Akyarlar ve Gümbet açıklarında, lastik bot ve fiber tekneyi durdurdu.
Ekipler, bot ve teknedeki, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan Suriye, Gana ve Güney Afrika uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Güney Ege, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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