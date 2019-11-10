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Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

10.11.2019 19:44 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:44Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
'nın ve ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, ihbar üzerine Bodrum Çatal Ada açıklarında lastik botu durdurdu.

Lastik botta Filistin, Suriye ve Pakistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Datça açıklarında ise Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, bir başka lastik botu izlemeye aldı.
Ekipler, bottaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakaladı.
Bodrum ve Datça Limanı'na götürülen düzensiz göçmenlerin Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Bodrum, Datça, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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