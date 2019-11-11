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Muğla'da 21 göçmen yakalandı

Muğla'da Datça ve Bodrum ilçelerinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında 21 kişi yakalandı.

11.11.2019 14:29 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:34Muğla'da 21 göçmen yakalandı
'da ve ilçelerinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında 21 kişi yakalandı.

Datça açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesinin ardından Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareket halindeki lastik bot durdurularak içerisindeki 8 Suriye uyruklu düzensiz göçmen (5 erkek, 2 kadın, 1 çocuk) yakalandı.

Bodrum Çatalada açıklarında ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik bot içinde 7 Suriye, 4 Filistin ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 13 düzensiz göçmen (11 erkek, 2 kadın) yakalandı.

İki ayrı düzensiz göçmen olayında yakalanan 21 kişi işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler. - MUĞLA

Bodrum, Datça, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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