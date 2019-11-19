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Muğla'da 22 düzensiz göçmenin yakalanması

Muğla'nın Datça ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'a düzensiz göçmen götürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 organizatör tutuklandı.

19.11.2019 18:48 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:48Muğla'da 22 düzensiz göçmenin yakalanması
Muğla'nın Datça ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'a düzensiz göçmen götürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 organizatör tutuklandı.
Datça Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan şüpheliler Y.B. (31), M.K. (21) ve S.A.'nın (25), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Domuzçukuru açıklarındaki lastik bota dün düzenlediği operasyonda 22 düzensiz göçmeni yakalamış, yasa dışı geçiş operasyonunda yer aldıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

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