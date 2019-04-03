Muğla'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekipleri, Turgutreis
Büyük Kiremit Adası açıklarında fiber bir tekneyi durdurdu. Teknede yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 23 Filistin
ve bir Mısır
uyruklunun bulunduğu belirlendi.
Sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.
Düzensiz göçmenlerin kullandığı tekneye el konulduğu öğrenildi.
Turgutreis, Bodrum, Muğla, Güncel
Kaynak: AA