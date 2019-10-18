Muğla'da 26 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla
'da yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum
ilçesi Yalıkavak Mahallesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı.
Durdurulan botta, Yunan adalarına kaçmaya çalıştıkları belirlenen, aralarında çocukların da bulunduğu Suriye, Somali ve Filistin uyruklu 26 düzensiz göçmen bulundu.
Limana getirilen göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Öte yandan, Antalya'nın Kaş ilçesi İnceburun açıklarında da Suriye uyruklu bir düzensiz göçmen yakalandı.