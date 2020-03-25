Muğla'da 2700 aileye vefa eli ulaştı

İkametleri dışına çıkmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların emekli maaşları da, evde hizmet uygulaması kapsamında taleplerinin 112,155 ve 156 çağrı numaralarına iletilmesi durumunda Vefa Koordinasyon Grubu ekiplerince yerine getiriliyor.

Ayrıca sokağa çıkmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen tek başına yaşayan ve/veya herhangi bir yakını bulunmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın zorunlu/temel ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde Valilik/Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan Açık Kapılar Vefa İletişim Merkezi görevini üstlenmek üzere görevlendirildi.

Vefa Koordinasyon Grubuna ulaşan vatandaşlara ekiplerce evde kalmalarının hem kendi sağlıkları hem de ailelerinin ve sevdiklerinin sağlıkları için faydalı olduğu hatırlatılmakta ve zorunlu tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı ifade edilmektedir.

Bu süreçte vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine gelen ekiplere memnuniyetlerini ifade ederek teşekkür etti.

İl genelinde Vefa Koordinasyon grubunun çalışmalarını günün her saati büyük bir titizlikle yerine getirdiğini ifade eden Vali Civelek, Muğla il ve ilçe merkezlerinde ve kırsalda Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Sağlık Müdürlüğü, yerel yönetimler ve Kızılay görevlileri aracılığıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan, engelli, kimsesiz vatandaşlarımız ve şehit ailelerimizin ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Vefa Koordinasyon Grubu ekiplerinin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Vali Civelek, uygulamanın başladığı günden itibaren il genelinde 112, 155 ve 156 çağrı numaraları üzerinden hizmet talep eden 2700 aileye "Vefa Koordinasyon Grubu" tarafından hizmet sağlandığını söyledi.

Salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla devletin tüm birimleriyle etkili tedbirler almaya devam ettiğinin altını çizen Vali Civelek, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar tarafından alınan tüm kararların ivedilikle yerine getirilerek, bu süreçte vatandaşa hızlı ve etkin hizmet sunulması noktasında ilgili tüm kurumların uyumlu ve ahenkli bir şekilde çalışmalar gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Kaynak: Bültenler