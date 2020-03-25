Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Muğla'da 2700 aileye vefa eli ulaştı - Haberler

Muğla'da 2700 aileye vefa eli ulaştı

Muğla'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan tek başına yaşayan ve/veya herhangi bir yakını bulunmayan vatandaşlar tarafından 112,155 ve 156 çağrı numaraları üzerinden iletilen zorunlu/temel ihtiyaçları "Vefa Koordinasyon Grubu" tarafından ivedilikle karşılanıyor

25.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:14
Muğla'da 2700 aileye vefa eli ulaştı

İkametleri dışına çıkmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların emekli maaşları da, evde hizmet uygulaması kapsamında taleplerinin 112,155 ve 156 çağrı numaralarına iletilmesi durumunda Vefa Koordinasyon Grubu ekiplerince yerine getiriliyor.

Ayrıca sokağa çıkmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen tek başına yaşayan ve/veya herhangi bir yakını bulunmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın zorunlu/temel ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde Valilik/Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan Açık Kapılar Vefa İletişim Merkezi görevini üstlenmek üzere görevlendirildi.

Vefa Koordinasyon Grubuna ulaşan vatandaşlara ekiplerce evde kalmalarının hem kendi sağlıkları hem de ailelerinin ve sevdiklerinin sağlıkları için faydalı olduğu hatırlatılmakta ve zorunlu tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı ifade edilmektedir.

Bu süreçte vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine gelen ekiplere memnuniyetlerini ifade ederek teşekkür etti.

İl genelinde Vefa Koordinasyon grubunun çalışmalarını günün her saati büyük bir titizlikle yerine getirdiğini ifade eden Vali Civelek, Muğla il ve ilçe merkezlerinde ve kırsalda Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Sağlık Müdürlüğü, yerel yönetimler ve Kızılay görevlileri aracılığıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan, engelli, kimsesiz vatandaşlarımız ve şehit ailelerimizin ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Vefa Koordinasyon Grubu ekiplerinin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Vali Civelek, uygulamanın başladığı günden itibaren il genelinde 112, 155 ve 156 çağrı numaraları üzerinden hizmet talep eden 2700 aileye "Vefa Koordinasyon Grubu" tarafından hizmet sağlandığını söyledi.

Salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla devletin tüm birimleriyle etkili tedbirler almaya devam ettiğinin altını çizen Vali Civelek, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar tarafından alınan tüm kararların ivedilikle yerine getirilerek, bu süreçte vatandaşa hızlı ve etkin hizmet sunulması noktasında ilgili tüm kurumların uyumlu ve ahenkli bir şekilde çalışmalar gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Muğla, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı’nın reklam yapın talimatı verdiği ürünün üretimi başlıyor Haberler
Cumhurbaşkanı'nın reklam yapın talimatı verdiği ürünün üretimi başlıyor
’Bende belirti yok’ diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı Haberler
"Bende belirti yok" diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor Haberler
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu Haberler
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı Haberler
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü Haberler
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koca, ABD’ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı Haberler
Koca, ABD'ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı
CHP’li vekil ’Endişeye sevk eden gelişmeler var’ deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi Haberler
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi

Son Dakika Güncel Haberleri

13:26: Jandarma kontrol noktasında koronavirüs taraması - Haber 13:26: OSMANİYE Sokak hayvanlarına mama ve ekmek bırakıldı - Haber 13:26: Muş'ta kadınlar gönüllü olarak maske üretimine başladı - Haber 13:26: Yaşlılar "evde kalıp" anılarını anlatıyor - Haber 13:26: Niğde'de kasiyerlere naylonlu koruma - Haber 13:12: Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor - Ekonomi 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 11:09: Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı - Haber 10:46: Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri son çareyi kapıya yazı asmakta buldu - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler